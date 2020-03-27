TUNCELİ Köpekler saldırınca çıktığı ağaçta mahsur kalan vaşak kurtarıldı - Son Dakika

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TUNCELİ Köpekler saldırınca çıktığı ağaçta mahsur kalan vaşak kurtarıldı
6 saat önce
Köpekler saldırınca çıktığı ağaçta mahsur kalan vaşak kurtarıldıTUNCELİ'de köpekler saldırınca çıktığı meşe ağacında mahsur kalan nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Köpekler saldırınca çıktığı ağaçta mahsur kalan vaşak kurtarıldı
TUNCELİ'de köpekler saldırınca çıktığı meşe ağacında mahsur kalan nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Güleç köyü Nurşit mezrasında köpeklerin saldırdığı vaşak, meşe ağacına çıktı. Burada mahsur kalan vaşağı gören Serdar Duman, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler, köpekleri uzaklaştırınca vaşak aşağıya inip hızla uzaklaştı.
Nesle tükenme tehlikesinde olan vaşağın 2 saat boyunca ağaçta beklediğini anlatan Serdar Duman, "Engel olmaya çalıştım ancak köpekler durmadan kovalayınca vaşak meşe ağacına tırmandı ve 2 saat boyunca bekledi. Haber verdiğimiz ekipler gelip kurtardı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:31 Kaynak: DHA
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