TUNCELİ Köpeklerin saldırısından kaçıp ağaca çıkan vaşak kurtarıldı - Son Dakika

TUNCELİ Köpeklerin saldırısından kaçıp ağaca çıkan vaşak kurtarıldı

Köpeklerin saldırısından kaçıp ağaca çıkan vaşak kurtarıldıTUNCELİ'de, köpeklerin saldırısından korunmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, o bölgede hayvanlarını otlatan Ali Kemal Demirtaş (48) tarafından kurtarıldı.

Köpeklerin saldırısından kaçıp ağaca çıkan vaşak kurtarıldı

TUNCELİ'de, köpeklerin saldırısından korunmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, o bölgede hayvanlarını otlatan Ali Kemal Demirtaş (48) tarafından kurtarıldı. Demirtaş, vaşağın ağaçtaki halini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tunceli merkeze bağlı Gömemiş köyünde Ali Kemal Demirtaş, ormanlık alanda hayvanlarını otlattığı sırada, köpeklerinin bir yaban hayvanını kovaladığını fark etti. Köpekleri takip eden Demirtaş, nesli tükenme tehlikesinde olan bir vaşağın köpeklerden korunmak için ağaca tırmandığını gördü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Demirtaş, daha sonra köpekleri bölgeden uzaklaştırdı. Köpeklerin uzaklaşmasıyla ağaçtan inen vaşak, ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.

Olayı anlatan Demirtaş, "Öğlen saatlerinde keçilerimi ormanlık alanda otlatıyordum. Birden yanımda bulunan köpekler ormanlık alanda bir hayvanı kovaladılar. Yakınlarına gittiğimde meşe ağacının en uç kısmına tırmanan bir vaşak fark ettim. Bir süre vaşağı izledim ve görüntüledim. Daha sonra köpekleri bölgede uzaklaştırdım. Köpekler uzaklaştıktan sonra vaşak ağaçtan hızla inerek ormanlık alanda izini kaybettirdi. Böyle güzel ve az görülen bir yaban hayvanını görüntülediğim için çok şanslıyım ve mutluyum" dedi.

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TUNCELİ (DHA)

TUNCELİ Köpeklerin saldırısından kaçıp ağaca çıkan vaşak kurtarıldı

Kemal Demirtaş, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 04:22

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCELİ Köpeklerin saldırısından kaçıp ağaca çıkan vaşak kurtarıldı - Son Dakika
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