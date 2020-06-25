TUNCELİ Koronavirüs tedavisi gören Maçoğlu'nun şikayetlerinde gerileme başladı - Son Dakika

TUNCELİ Koronavirüs tedavisi gören Maçoğlu'nun şikayetlerinde gerileme başladı

Koronavirüs tedavisi gören Maçoğlu'nun şikayetlerinde gerileme başladıTUNCELİ Devlet Hastanesi Başhekimliği, koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun durumunun iyiye gittiğini ve şikayetlerinde gerileme olduğunu açıkladı.

Koronavirüs tedavisi gören Maçoğlu'nun şikayetlerinde gerileme başladı

Son Dakika: Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti

TUNCELİ Devlet Hastanesi Başhekimliği, koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun durumunun iyiye gittiğini ve şikayetlerinde gerileme olduğunu açıkladı.

Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, tedavi süreci devam eden Maçoğlu'nun durumunun iyiye gittiği belirtilerek, Covid-19 hastalarına ait özel olarak izole edilmiş serviste, yatarak tedavisinin devam ettiği, genel durumunun ilk yatışına göre daha iyi olduğu kaydedildi.

Maçoğlu'nun tedavisinin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun hazırladığı tedavi rehberleri doğrultusunda devam ettiği, şikayetlerinde gerileme olduğu ve yoğun bakım ihtiyacı duyulmadığı belirtildi.

Tunceli Devlet Hastanesi, Fatih Mehmet Maçoğlu, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCELİ Koronavirüs tedavisi gören Maçoğlu'nun şikayetlerinde gerileme başladı - Son Dakika

Son Dakika

00:17 Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı 00:02 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi 23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
00:27
Son Dakika: Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
00:09
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
00:00
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
23:57
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
23:34
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
23:32
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
23:23
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
23:16
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi
22:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 00:40:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TUNCELİ Koronavirüs tedavisi gören Maçoğlu'nun şikayetlerinde gerileme başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]