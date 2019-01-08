Son Dakika Haberleri: Tunceli Merkez ve Pülümür'de Eğitime Kar Tatili

Tunceli Merkez ve Pülümür'de Eğitime Kar Tatili

24 dakika önce

- Tunceli merkez ve Pülümür'de eğitime kar tatiliTUNCELİ - Tunceli merkez ve Pülümür ilçesine kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

- Tunceli merkez ve Pülümür'de eğitime kar tatili

TUNCELİ - Tunceli merkez ve Pülümür ilçesine kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
Valilik açıklamasında: "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Tunceli Merkez ve Pülümür İlçemizde bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla, Tunceli merkez ve Pülümür İlçemizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; 08 Ocak 2019 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir"denildi.
Valilik ayrıca kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da izinli sayılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:59 Kaynak: İHA

Pülümür, Tunceli Merkez, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor

Yoğun Kar Yağışı Sonrası İstanbul Beyaza Büründü İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 01:23:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli Merkez ve Pülümür'de Eğitime Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]