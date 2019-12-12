Tunceli merkezine domuz sürüsü indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli merkezine domuz sürüsü indi - Son Dakika

Tunceli merkezine domuz sürüsü indi

6 saat önce

TUNCELİ'de kent merkezine inen domuz sürüsü, görüntülendi.

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TUNCELİ'de kent merkezine inen domuz sürüsü, görüntülendi. Trafik ışığının bulunduğu noktada bekleyen domuz sürüsünün, yayalar için yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçtiği görüldü.

Tunceli kent merkezine dün akşam yine domuz sürüsü indi. Son zamanlarda sıklıkla domuzların görüldüğü kent merkezinde, sürü bu kez Tunceli- Elazığ karayolunda görüntülendi. Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerindeki çöplerde yiyecek arayan domuz sürüsü, bir süre sonra Tunceli Devlet Hastanesi yakınlarındaki kavşakta trafik ışıklarının bulunduğu noktada bekledi. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte yolun karşısına geçen sürü, kameralara yansıdı. Domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.


Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:36 Kaynak: DHA
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