Tunceli merkezine domuz sürüsü indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli merkezine domuz sürüsü indi - Son Dakika

Tunceli merkezine domuz sürüsü indi

7 saat önce

Tunceli merkezine domuz sürüsü indiTunceli'de kent merkezine inen domuz sürüsü, görüntülendi.

Tunceli merkezine domuz sürüsü indi

Tunceli'de kent merkezine inen domuz sürüsü, görüntülendi. Trafik ışığının bulunduğu noktada bekleyen domuz sürüsünün, yayalar için yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçtiği görüldü.

Tunceli kent merkezine dün akşam yine domuz sürüsü indi. Son zamanlarda sıklıkla domuzların görüldüğü kent merkezinde, sürü bu kez Tunceli- Elazığ karayolunda görüntülendi. Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerindeki çöplerde yiyecek arayan domuz sürüsü, bir süre sonra Tunceli Devlet Hastanesi yakınlarındaki kavşakta trafik ışıklarının bulunduğu noktada bekledi. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte yolun karşısına geçen sürü, kameralara yansıdı. Domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.

Tunceli merkezine domuz sürüsü indi

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:17 Kaynak: DHA
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