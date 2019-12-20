Tunceli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Tunceli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

6 saat önce

TUNCELİ merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında aktif olarak çalışan polis ve askerlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Tunceli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

TUNCELİ merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında aktif olarak çalışan polis ve askerlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tunceli ile İstanbul, Ankara, Mersin, Adıyaman, Bilecik ve Mardin'de belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, arama yapılan adreslerde aralarında polis ve askerlerin de yer aldığı 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Tunceli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:01 Kaynak: DHA
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