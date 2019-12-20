Tunceli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tunceli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Tunceli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

6 saat önce

Tunceli merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında asker ve polislerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

Tunceli merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında asker ve polislerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik Tunceli, Ankara, Mersin, Adıyaman, Bilecik, Mardin ve İstanbul'da operasyon düzenledi. Aralarında aktif görevde bulunan asker ve polislerin de olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - TUNCELİ

Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi
Belediyede staj yapan öğrencilere 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası Son Dakika: İngiltere Parlamentosu, Brexit'i onayladı

Son Dakika Haberleri
21:18 Samsun'da "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali sahnelendi - Son Dakika Haber
21:16 Tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
21:06 AB Komisyonu'ndan Polonyalı yetkililere yargı bağımsızlığı mektubu - Son Dakika Haber
21:05 Batman'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 17 yaralı - Son Dakika Haber
21:01 Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika Haber
21:01 Hisarcık Heyeti'nden Başkan Ceyhun'a 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika Haber
19:31 Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 21:29:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]