Son Dakika Haberleri: Tunceli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Tunceli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

16 dakika önce

Tunceli merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 10 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.

Tunceli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Tunceli merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 10 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce kentte görev yapan ve örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları öne sürülen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tunceli, Hatay, Kırklareli, Ankara, İzmir, Balıkesir, Nevşehir, Bursa ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alındı.

Zanlıların kente getirileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:59 Kaynak: AA

Jandarma, Tunceli, Güncel
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