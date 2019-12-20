Tunceli merkezli FETÖ soruşturmasında 10 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli merkezli FETÖ soruşturmasında 10 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika

Tunceli merkezli FETÖ soruşturmasında 10 şüpheliye gözaltı kararı

6 saat önce

Tunceli merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada aralarında aktif görevdekilerin de bulunduğu 10 polis ve asker için gözaltı kararı verildi.

Tunceli merkezli FETÖ soruşturmasında 10 şüpheliye gözaltı kararı, System.String[]

Tunceli merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada aralarında aktif görevdekilerin de bulunduğu 10 polis ve asker için gözaltı kararı verildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tunceli, Ankara, Mersin, Adıyaman, Bilecek, Mardin ve İstanbul'da aktif görevde bulunan asker ve polislerin de aralarında olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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