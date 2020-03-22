TUNCELİ Munzur Nehri'nde aranan Uzman Çavuş Güneş, FETÖ'cülerle çatışmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel TUNCELİ Munzur Nehri'nde aranan Uzman Çavuş Güneş, FETÖ'cülerle çatışmış - Son Dakika

TUNCELİ Munzur Nehri'nde aranan Uzman Çavuş Güneş, FETÖ'cülerle çatışmış

7 saat önce

Munzur Nehri'nde aranan Uzman Çavuş Güneş, FETÖ'cülerle çatışmışTUNCELİ'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'ndeki eğitimi sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36), 6 gündür arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Munzur Nehri'nde aranan Uzman Çavuş Güneş, FETÖ'cülerle çatışmış

TUNCELİ'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'ndeki eğitimi sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36), 6 gündür arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Uzman Çavuş Güneş'in, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerle çatışıp yaralandığı ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde 17 Mart günü yaptığı eğitim sırasında 4 askerin içinde bulunduğu bot devrildi. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Ankara, Diyarbakır ve Van'dan JAK timleri, Şanlıurfa ve Elazığ Emniyet Müdürlükleri'nde görevli su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güneş için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları, 6'ncı günde de devam etti. Arama ve kurtarma ekipleri, Munzur Nehri'nin debisi yükselen sularında kayıp Uzman Çavuş Güneş'i bulmak için çaba harcadı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

EŞİ, ANNE VE BABASI ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Güneş'in ailesine, yapılan arama çalışmaları hakkında bilgi verirken Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da olay yerine gelip aileyle görüştü.

15 TEMMUZ'DA FETÖ'CÜLER İLE ÇATIŞIP YARALANMIŞ

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da FETÖ'cü askerler ile çatışarak yaralandığı ortaya çıktı. Kayıp Güneş'in eşi Gülnur Ortakçı Güneş'in, eşiyle birlikte katıldıkları 30 Ağustos resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Gülnur Ortakçı Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a seslenerek, fotoğrafın altına şöyle yazdı:

"Eşim 15 Temmuz'da yaralandı ve bu başarısından dolayı 30 Ağustos resepsiyonuna çağırmıştınız. Bakın hemen yanınızda duruyor. Ne olur bulunması için daha fazla ekip görevlendirilsin. Şimdi soğuk suların altında."

TUNCELİ Munzur Nehri'nde aranan Uzman Çavuş Güneş, FETÖ'cülerle çatışmış

Yılmaz Güneş, Munzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:57 Kaynak: DHA

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