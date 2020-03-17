TUNCELİ Munzur Nehri'nde eğitim yapan JAK timinin botu devrildi 1 asker kayıp-Ekiyle yeniden - Son Dakika

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TUNCELİ Munzur Nehri'nde eğitim yapan JAK timinin botu devrildi 1 asker kayıp-Ekiyle yeniden
6 saat önce
TUNCELİ Munzur Nehri'nde eğitim yapan JAK timinin botu devrildi 1 asker kayıp-2-Ekile.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:17 Kaynak: DHA
TUNCELİ Munzur Nehri'nde eğitim yapan JAK timinin botu devrildi 1 asker kayıp-2-Ekile
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