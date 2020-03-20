TUNCELİ Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 4'üncü gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel TUNCELİ Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 4'üncü gün - Son Dakika

TUNCELİ Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 4'üncü gün

6 saat önce

Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 4'üncü günTUNCELİ'de, Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi botunun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdürüldü.

Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 4'üncü gün

TUNCELİ'de, Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi botunun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdürüldü.

Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde eğitim yapan, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin kullandığı bot 17 Mart'ta devrildi. Bottaki 4 asker, suya düştü. Askerlerden 3'ü, kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Güneş'in akıntıya kapılmasının ardından bölgeye Ankara, Diyarbakır ve Van jandarma komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Şanlıurfa ve Elazığ emniyet müdürlüklerinde görevli su altı arama- kurtarma polisleri ile Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdürüldü. Ekipler, Munzur Nehri'nin Tunceli merkezden geçen bölümünden başlayarak, Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama yaptı; ancak Güneş'ten ize rastlanmadı.

VALİ SONEL, AİLEYİ BİLGİLENDİRDİ

Tunceli Valisi Tuncay Sonel de kayıp Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş ve annesi Aysel Güneş'e arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TUNCELİ Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 4'üncü gün

Tunceli, Munzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:47 Kaynak: DHA

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