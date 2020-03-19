TUNCELİ Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşun arama çalışmalarında 3'üncü gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel TUNCELİ Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşun arama çalışmalarında 3'üncü gün - Son Dakika

TUNCELİ Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşun arama çalışmalarında 3'üncü gün

6 saat önce

Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşun arama çalışmalarında 3'üncü günTUNCELİ'de, Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botunun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları 3'üncü günde...

Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşun arama çalışmalarında 3'üncü gün

TUNCELİ'de, Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botunun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları 3'üncü günde de sürdürüldü.

Munzur Nehri'nin Anafatma Mevkisi'nde arama kurtarma eğitim yapan, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin kullandığı bot önceki gün devrildi. Devrilen botta bulunan 4 askerden 3'ü kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp kayboldu. Güneş'in akıntıya kapılmasının ardından bölgeye Ankara, Diyarbakır ve Van jandarma komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Şanlıurfa ve Elazığ emniyet müdürlüklerinde görevli su altı arama- kurtarma polislerinin yanı sıra Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Güneş'in suya kapıldığı Anafatma Mevkisi'nden Tunceli'ye kadar olan 7 kilometrelik alanda başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları 3'üncü günde de sürdürüldü. JAK timleri güçlü akıntıya rağmen nehrinin her iki yakasında suya girerek arama çalışmasını sürdürüyor. Bugünkü arama çalışmalarında Güneş'e ait bir ize rastlanamadı.

GÜLİSTAN DOKU'NUN ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞTI

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinde görev yapan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in 5 Ocak günden beri kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun arama çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

AİLESİ ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP EDİYOR

Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ile diğer yakınları arama çalışmalarını yerinde takip ediyor. Vali Tuncay Sonel, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Fahrettin Şen ve Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile birlikte Güneş'in ailesine çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TUNCELİ Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşun arama çalışmalarında 3'üncü gün

Tunceli, Munzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:22 Kaynak: DHA

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