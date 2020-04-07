TUNCELİ Munzur Nehri'nin aktığı Uzunçayır baraj gölünde ceset bulundu-3 - Son Dakika

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Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi

Gülistan ve uzman çavuş aranırken Esma'nın cansız bedeni bulundu

Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?