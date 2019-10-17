Tunceli Müzesi ziyarete açıldı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentte yapımı tamamlanan ve yaklaşık 2 bin eserin sergileneceği müzenin yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldığını bildirdi.

Vali Sonel, beraberinde İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu ile açılış için hazırlıkları devam eden Tunceli Kent Müzesine geldi.

Müzenin, kütüphane, Alevilik, arkeoloji ve etnografya bölümlerini gezen Sonel, devam eden çalışmalar ve sergilenen eserler hakkında bilgiler aldı.

Sonel, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, müzeye dönüştürülen tarihi binanın 1936 yılında Almanya ve Avusturya mimarisiyle askeri kışla olarak yapıldığını anımsattı.

Binanın 1949'a kadar askeri kışla, 2015 yılına kadar da memur lojmanı olarak kullanıldığını anlatan Sonel, tarihi yapının 2005'te "erken cumhuriyet dönemi yapısı" özelliği göstermesi dolayısıyla Erzurum Bölge Kurulunca tescillendiğini söyledi.

Sonel, kışla binasında müzeye dönüştürülmeden önce 65 ailenin yaşadığını ifade ederek, yapının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla ve yüklenici firmanın da titiz çalışmasıyla çok güzel bir müze binasına dönüştürüldüğünü belirtti.

Açılış öncesi son hazırlıkları yapılan ve tamamlanma aşamasına gelen müzenin bölgeye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Sonel, "Müzemiz yaklaşık 2 bin tarihi eserle bölgenin ne kadar zengin bir tarihe ve kültürel bir mirasa sahip olduğunu gösterecek." dedi.

Sonel, Tunceli'ye son dönemde yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini ve mevsimin sonbahar olmasına rağmen kafilelerin gelmeye devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Birkaç yıl öncesine kadar ilimize giren çıkan araç sayısı 720 bin civarındayken, daha 2019 yılı bitmeden bu sayı 3 milyon 250 bine çıktı. Bu da şunu gösteriyor, birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, artık başta Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın destekleriyle, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle başarılı operasyonlarıyla huzur, turizm, spor ve kültür şehri oldu. Tüm vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz; gelsinler Tunceli'nin muhteşem doğasını, Tunceli'ye kazandırılan güzel müze binamızı ve içindeki müthiş eserleri görsünler."

Tunceli'nin misafirperver insanları, zengin kültürü, muhteşem doğasıyla Türkiye'nin zengin ve en önemli kentlerinden biri olduğu vurgulayan Sonel, "Kentimize gelen vatandaşlarımız Tunceli'nin muhteşem doğasına, kısa sürede kentteki değişime hayran kalıyordu ama bir yanımız eksikti, o da müzeydi. Müzemiz de bugün itibariyle bitirildi." ifadelerini kullandı.

Sonel, müzenin şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere açık olduğunu ve gezilebileceğini sözlerine ekledi.

2 bin eserin sergileneceği müzede yer alacak yaklaşık 1500 eserin geçmişte Tunceli'de bulunup korunması amacıyla Elazığ'a götürüldüğü ve müzenin tamamlanma aşamasına gelmesi dolayısıyla Elazığ Müzesinden tekrar Tunceli'ye getirildiği öğrenildi.