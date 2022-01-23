Tunceli-Nazımiye kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Tunceli-Nazımiye kara yolunun ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Nazımiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Tunceli-Nazımiye kara yolunun ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçemiz emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza ulaşmaları halinde her türlü destek sağlanacaktır." ifadesi kullanıldı.