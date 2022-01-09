TUNCELİ'NİN 2 İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ - Son Dakika

TUNCELİ'nin Ovacık ve Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma telikesine karşı ilköğretim ve liselerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Ovacık ile Pülümür ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğlen saatlerinde etkili oldu. İlçe merkezlerinde 50 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik, yarın için iki ilçedeki tüm okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.