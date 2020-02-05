Tunceli'nin 2 ilçesinde okullara kar tatili - Son Dakika

Tunceli'nin 2 ilçesinde okullara kar tatili
6 saat önce
Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle ilçelerden Ovacık'ta 2, Nazımiye'de ise 1 gün okulların tatil edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:27 Kaynak: İHA
Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle ilçelerden Ovacık'ta 2, Nazımiye'de ise 1 gün okulların tatil edildiği bildirildi.
Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı Tunceli'de etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ovacık İlçesindeki tüm okullar 2, Nazımiye İlçesinde ise 1 gün süreyle tatil edildi. Yağışları bölge genelinde hafta sonuna kadar belirli aralıklarla süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı. - TUNCELİ
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