Tunceli'nin 3 ilçesinde hasar gören elektrik nakil hatları onarılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'nin 3 ilçesinde hasar gören elektrik nakil hatları onarılıyor - Son Dakika

Tunceli'nin 3 ilçesinde hasar gören elektrik nakil hatları onarılıyor

6 saat önce

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde hasar gören elektrik nakil hatlarının onarım çalışmaları, sıfırın altında 15 derecede yapılıyor.

Tunceli'nin 3 ilçesinde hasar gören elektrik nakil hatları onarılıyor, System.String[]

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde hasar gören elektrik nakil hatlarının onarım çalışmaları, sıfırın altında 15 derecede yapılıyor.

Tunceli genelinde geçen hafta etkili olan kar yağışı Pülümür, Nazimiye, Hozat ve Ovacık ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreye ulaşırken, çok sayıda köy yolunda da ulaşım kapandı. Kar yağışının Cumartesi günü sona ermesinin ardından karayolları ile Özel İdare Genel Sekreterliği bünyesindeki karla mücadele ekipleri, yolların açılması için yoğun çaba gösterirken, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde hasar gören elektrik nakil hatlarının onarım çalışmaları eksi 15 derece soğuk havada yapılıyor. Elektrik arıza ekipleri, olumsuz hava şartlarında kopan enerji nakil hatlarını demir direklere tırmanarak yapıyor.


Pülümür, Tunceli, Hozat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:45 Kaynak: DHA
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