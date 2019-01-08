Tunceli'nin 4 İlçesinde Eğitime Kar Tatili
1 saat önce
Tunceli'nin 4 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
Tunceli
'nin 4 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
Valilik açıklamasında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Nazımiye, Pülümür
, Ovacık
ve Mazgirt
ilçelerimizde bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt ilçelerimizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 09 Ocak 2019 Çarşamba
günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.
Ayrıca 4 ilçede kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da izinli sayılacağı bildirildi. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:46 Kaynak: İHA
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