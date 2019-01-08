Son Dakika Haberleri: Tunceli'nin 4 İlçesinde Eğitime Kar Tatili

Tunceli'nin 4 İlçesinde Eğitime Kar Tatili

1 saat önce

Tunceli'nin 4 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Tunceli'nin 4 İlçesinde Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Tunceli'nin 4 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Valilik açıklamasında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt ilçelerimizde bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt ilçelerimizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 09 Ocak 2019 Çarşamba günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca 4 ilçede kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da izinli sayılacağı bildirildi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Ovacık, Pülümür, Tunceli, Güncel
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