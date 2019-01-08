Tunceli'nin 4 İlçesinde Eğitime Kar Tatili
1 saat önce
Tunceli'nin 4 ilçesinde eğitime kar tatiliTUNCELİ - Tunceli'nin 4 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
Tunceli
'nin 4 ilçesinde eğitime kar tatili
TUNCELİ - Tunceli'nin 4 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
Valilik açıklamasında: "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Nazımiye, Pülümür
, Ovacık
ve Mazgirt
İlçelerimizde bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt İlçelerimizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 09 Ocak 2019 Çarşamba
günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir"denildi.
Valilik ayrıca 4 ilçede kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da izinli sayılacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:55 Kaynak: İHA
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