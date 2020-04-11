Tunceli'nin 84 yaşındaki ilk korona hastası alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

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Tunceli'nin 84 yaşındaki ilk korona hastası alkışlarla taburcu oldu
6 saat önce
Tunceli'nin 84 yaşındaki ilk korona hastası alkışlarla taburcu olduTUNCELİ'de görülen ilk koronavirüs vakası olan Musa Güzel (84), hastalığı atlattı.
Tunceli'nin 84 yaşındaki ilk korona hastası alkışlarla taburcu oldu
TUNCELİ'de görülen ilk koronavirüs vakası olan Musa Güzel (84), hastalığı atlattı. Güzel, tedavi gördüğü hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Yaklaşık bir ay önce İstanbul'dan Tunceli'ye dönen Musa Güzel, rahatsızlanması üzerine Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Koronavirüs testi pozitif çıkan Güzel, tedavi altına alındı. 25 gün süren tedaviyle hastalığı yenen Güzel, bugün taburcu edildi. Sağlık çalışanları Güzel'i hastaneden alkışlarla uğurladı. Öte yandan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kent genelinde 6 koronavirüs vakası tespit edildiğini, bunlardan 4'ünün taburcu edildiğini, 2'sinin ise halen tedavi altında olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:16 Kaynak: DHA
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