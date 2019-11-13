Son Dakika Haberleri: Tunceli'nin Akpazar Belediye Başkanlığı'na görevlendirme
Son Dakika Güncel Tunceli'nin Akpazar Belediye Başkanlığı'na görevlendirme - Son Dakika

Tunceli'nin Akpazar Belediye Başkanlığı'na görevlendirme

7 saat önce

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belediyesi Başkanı HDP'li Orhan Çelebi, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle görevinden alındı.

Tunceli'nin Akpazar Belediye Başkanlığı'na görevlendirme, System.String[]

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belediyesi Başkanı HDP'li Orhan Çelebi, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle görevinden alındı. Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen Akpazar Belediye Başkanı HDP'li Orhan Çelebi, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alındı. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Çelebi'nin görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı, yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu'un Akpazar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.


Halkların Demokratik Partisi, Akpazar, Mazgirt, Çelebi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli
Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler Trump'ın eski Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın Türkiye politikalarını eleştirdi İçişleri Bakanlığı'nın koruma kararını kaldırdığı Canan Kaftancıoğlu için emekli polisler gönüllü oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:39:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'nin Akpazar Belediye Başkanlığı'na görevlendirme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]