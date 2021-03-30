Tunceli'nin bir yanında bahar diğer yanında "kara kış" yaşanıyor - Son Dakika

Tunceli'nin bir yanında bahar diğer yanında "kara kış" yaşanıyor

30.03.2021 11:07

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki dağ köylerinde mart ayında kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, bazı ilçelerde ise baharın habercisi çiçeklerin açmasıyla ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki dağ köylerinde mart ayında kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, bazı ilçelerde ise baharın habercisi çiçeklerin açmasıyla ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.

Türkiye'nin en çok kar alan yerleşim yerleri arasındaki Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, yılın yaklaşık 5 ayında beyaz örtüyle kaplı bulunuyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi ve Harami Deresi gibi doğal güzelliklere ev sahipliği yapan ilçede, aralık ayından bu yana etkili olan kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kente bağlı Pertek, Çemişgezek, Mazgirt, Hozat ve Nazımiye ilçelerinde baharın habercisi kır çiçekleri ve badem ağaçları çiçek açarken, Ovacık ilçesinde ise şu sıralar kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 2, ovalarda ise yaklaşık 1 metreye kadar ulaşıyor.

Ovacık'ta, mart ayına rağmen çetin kış şartlarının hüküm sürmesi, özellikle yüksek kesimli dağ köylerinde keçi, koyun ve inek yetiştiriciliği ile uğraşan besicileri etkiliyor.

İlçenin Çakmaklı, Kızık, Yukarı Öveçler, Hanuşağı, Cevizlidere ve Eğripınar köylerinde yaşayan besiciler, mera ve otlakların kar altında kalmasından dolayı hayvanlarının bakımını ahırlarda meşakkatli bir çalışmayla yürütüyor.

Köylüler, keçi sürülerini karlı patikalardan ormana götürerek besliyor

Günün erken saatlerinde uyanarak ahırlara giden besiciler, gün içerisinde bir yandan yazdan istifledikleri ot, saman ve yoncalarla hayvanlarının beslenme ve su ihtiyacını karşılıyor diğer yandan da dünyaya yeni gelen yavru oğlak ve kuzuların bakımıyla uğraşıyor.

Köylerdeki bazı besiciler de ot ve samandan tasarruf etmek keçi sürüleriyle yerleşim yerlerinden karla kaplı meşe ormanlarına doğru zorlu bir yolculuk gerçekleştiriyor.

Hayvanları, yörede "hedik" adı verilen kar ayakkabısı ile açtıkları yoldan ormana götüren besiciler, sarp ve dik tepelerde birkaç saat keçilerin burç ve ağaç kabukları ile karınlarını doyurmasının ardından evlerine dönüyor.

Kış zorluklarının yanı sıra güzelliklerinin de yaşandığı ilçede, karlı tepeler zaman zaman köy çocukları için birer eğlence alanına dönüşüyor.

Günün belirli saatlerinde bir araya gelen çocuklar, ceviz ağacı, korniş ya da sandalye demirinden yaptıkları kayaklarla tırmandıkları tepelerin zirvesinden kayarak eğlenceli anlar yaşıyor.

"Kış uzun sürdüğü için yem konusunda sıkıntı çekiyoruz"

Kızık köyünde yaşayan besici Murat İnceoğlu, AA muhabirine, Ovacık'ta kış mevsimin sert geçtiğini söyledi.

Çevre il ve ilçelerde meyve ağaçlarının çiçek açtığını belirten İnceoğlu, Ovacık'ta ise kıştan kalma günlerin etkisini sürdürdüğünü dile getirdi.

Hayvancılık yaparak geçiminin sağladığını anlatan İnceoğlu, "Kış uzun sürdüğü için yem konusunda sıkıntı çekiyoruz. Nisan ayına birkaç gün kalmış halen yarım metre, 1 metre kar var ve kar atıyoruz. Burada bir ya da bir buçuk ay daha karla mücadelemiz sürecek. Bekleyeceğiz ki yaz gelsin." dedi.

Hanuşağı köyü sakinlerinden Veli Koçoğlu da ilkbahar mevsimi gelmesine rağmen ilçede aralıklarla karın etkili olduğunu belirtti.

Koçoğlu, köylerinde kar kalınlığının yarım metreden fazla olduğunu dile getirerek, "Biz bekledik ki bahar geldi kar kalkar. Ama tersi bir şey oldu ve bundan birkaç gün önce yine kar yağdı. Bizim işimiz zordur, kar atarız, kar çoktur. Hayvanlar ahırlarda, dışarı çıkamıyor." ifadelerini kullandı.

Besici Ali Ekber Güngör de ilçede 4-5 ay kış şartlarının etkili olduğunu anlattı.

İlçeye mevsim boyunca 3 metreye yakın kar yağdığını ifade eden Güngör, "İlçemizdeki köylerin bazen yolları kapanıyor. Şu an bazı yerlerde 1 metreye yakın kar var. Sabah kalkıyoruz ineklere ot veriyoruz. Keçilerimiz de kuzulamış ve oğlakları emziriyoruz. Saat 11.00'e doğru keçileri ormana götürüyor, saat 17.00 gibi de eve getiriyoruz. Kış mevsiminin uzunluğu yaşamımızı zorlaştırıyor." diye konuştu.

Tunceli'nin bir yanında bahar diğer yanında kara kış yaşanıyor
Tunceli'nin bir yanında bahar diğer yanında kara kış yaşanıyor
Tunceli'nin bir yanında bahar diğer yanında kara kış yaşanıyor
Tunceli'nin bir yanında bahar diğer yanında kara kış yaşanıyor

Tunceli, Kızık, Mart, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'nin bir yanında bahar diğer yanında 'kara kış' yaşanıyor - Son Dakika


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