Mercan Vadisi'nin buzul gölleri eşsiz güzelliğiyle doğa tutkunlarını cezbediyor - Son Dakika

Mercan Vadisi'nin buzul gölleri eşsiz güzelliğiyle doğa tutkunlarını cezbediyor

25.05.2021 10:58

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Vadisi'nde, karların kısmen erimesiyle oluşan buzul gölleri, kamp, fotoğraf ve trekking tutkunlarının uğrak yeri.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Vadisi'nde, karların kısmen erimesiyle oluşan buzul gölleri, kamp, fotoğraf ve trekking tutkunlarının uğrak yeri.

Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, doğal, tarihi ve kültürel dokusuyla her mevsim görülmeye değer güzellikler sunan yerlerin başında geliyor.

Tabiat harikası Karagöl, Munzur Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri, Munzur Gözeleri, Katır Gölleri ve Kepır Yaylası gibi doğal oluşumların bulunduğu ilçe, özellikle nisan ve ağustos ayı aralığında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

İlçede hava sıcaklığının artmasıyla karların eridiği Mercan Vadisi de doğasının canlanmasıyla çevre il ve ilçelerden doğa, fotoğraf, kamp ve trekking severlerin ilgisini çekiyor.

Eşsiz doğası ve bakir güzelliklerin bulunduğu vadide, yeşile bürünen yaylalar, rengarenk çiçekler, kayalıklarda yiyecek arayan boz ayı ve yaban keçileri ile şırıl şırıl akan şelale ve dereler göz alıcı güzellikler sunuyor.

Vadideki buzul gölleri doğa tutkunların gözde rotalarından

Sarp dağların arasında kilometrelerce uzanan vadide, ziyaretçilerini en çok cezbeden güzelliklerin arasında ise karların kısmen erimesiyle oluşan buzul göller yer alıyor.

Vadinin iki farklı noktasında bulunan buzul göller, etrafını çevreleyen yüksek dağlar arasındaki masmavi görünümleriyle kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Günübirlik geziler ile vadideki buzul göllere gitmeyi tercih eden gezi grupları, ilçe merkezinden araçla yola çıkarak önce Şahverdi köyüne varıyor.

Köyden Mercan Vadisi'ne doğru yolculuğa başlayan ziyaretçiler, yaklaşık 3 saatlik zorlu ve yorucu bir tırmanış sonunda buzul göllere ulaşıyor.

Çevresi karla kaplı buzul gölleri gezen doğaseverler, arazide piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Yöre sakinlerinden Çağdaş Kayaoğlu, AA muhabirine, Ovacık'ta ilkbaharın gelişiyle canlanan doğanın göz kamaştırdığını söyledi.

"Buzul gölleri halen kıştan izler taşıyor"

Yeşilin tonlarına bürünen dağların ve ovaların etkileyici manzaralar oluşturduğunu belirten Kayaoğlu, şöyle konuştu:

"Ovacık'ta Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Munzur ve Mercan dağları var. Bu doğa harikası yerlere genelde haftanın belirli günleri geliş şansımız oluyor. Mercan Dağları'nın güzelliklerini görmeye ve gezmeye geldik. Buradaki buzul gölleri halen kıştan izler taşıyor, karlar var ve buz gibi suları var. Onları görmeye ve onların tadını, zevkini çıkarmaya geldik."

Kayaoğlu, buzul göllere gidebilmek için ilçe merkezinden araçla Şahverdi köyüne kadar geldiklerini ve buradan sonra yolculuklarına zorlu bir yürüyüş yaparak devam ettiklerini dile getirdi.

"Buzul göllerin mükemmel bir görüntüsü var"

Zorlu bir parkuru tamamladıktan sonra buzul göllere ulaştıklarını anlatan Kayaoğlu, "Kaynak suları, şelaleler ve kar suları bu vadideki gölleri besliyor. Bizler de vadinin girişinden başlayarak irili ufaklı göletleri geze geze en büyük buzul göle ulaştık. Bu göl diğer göle göre biraz daha uzakta bulunuyor. Gidip o gölü yerinde gördük. Buzul göllerin mükemmel bir görüntüsü var ve doğasının tadını çıkardık." dedi.

Kayaoğlu, vadinin yaban hayatı açısından da zengin bir alan olduğunu ifade ederek, "Burada domuz, boz ayı, yaban keçisi ve keklik gibi canlı türleriyle çok sık karşılaşabiliyoruz. Hatta buzul göllere gelirken sarp kayalıklarla yiyecek arayan 6 boz ayı gördük." ifadelerini kullandı.

Mercan Vadisi'nin buzul gölleri eşsiz güzelliğiyle doğa tutkunlarını cezbediyor
Mercan Vadisi'nin buzul gölleri eşsiz güzelliğiyle doğa tutkunlarını cezbediyor
Mercan Vadisi'nin buzul gölleri eşsiz güzelliğiyle doğa tutkunlarını cezbediyor
Mercan Vadisi'nin buzul gölleri eşsiz güzelliğiyle doğa tutkunlarını cezbediyor

Munzur Vadisi, Hisarcık, Tunceli, Ovacık, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mercan Vadisi'nin buzul gölleri eşsiz güzelliğiyle doğa tutkunlarını cezbediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar

Son Dakika Haberleri
11:40 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor
11:31 Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek
11:24 Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı
11:22 Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır
11:10 Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte
11:05 Şişliğe yengeç gözü, yaralara insan tozu! İşte tarihte uygulanan şaşırtıcı tedavi yöntemleri
10:59 Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir
10:57 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı
10:14 Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı
10:08 Denize atılan iç çamaşırı, yüzgecine dolandığı yunusun ölümüne sebep oldu
Moderatörlüğüyle Twitter'da gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı Moderatörlüğüyle Twitter'da gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı         
11:43
Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek         
11:32
Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır         
11:22
Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı         
11:04
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı         
10:58
Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı         
10:14
Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama         
09:40
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü         
09:17
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 11:53:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mercan Vadisi'nin buzul gölleri eşsiz güzelliğiyle doğa tutkunlarını cezbediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement