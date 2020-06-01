Tunceli'nin çehresini değiştirecek Munzur Üniversitesi Aktuluk Kampüsü inşaatı sürüyor - Son Dakika

Munzur Üniversitesi Aktuluk Kampüsü içerisinde devam eden ve yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak inşaatların tamamlandığında şehrin çehresinin değişeceği bildirildi.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite yerleşkesi içinde edebiyat, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, meslek yüksekokulu, dekanlık, merkezi kütüphane, garaj amirliği binaları, kongre ve kültür merkezi, misafirhane, kreş-anaokulu, personel lojmanları, yüzme havuzu ve sosyal yaşam alanlarından oluşan yapıların inşaatının devam ettiğini belirtti.

İnşaatların 200 milyon liraya mal olacağını ve 200 gün sonra hizmete açılacağını aktaran İpek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde kurulumu gerçekleştirilen ve tamamlandığında yaklaşık 150 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Munzur Üniversitesi Kampüsü aynı zamanda şehrin çehresini de değiştirecek." ifadesini kullandı.

Rektör İpek, bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere devletin ilgili makamlarında bulunup projede emeği geçen tüm bakan ve bürokratlara teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.