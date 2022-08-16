Kaza, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Aşağıbudak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çimento yüklü 23 DM 557 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Çemişgezek, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tunceli'de kamyon yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika

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