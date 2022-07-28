AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile AK Parti Çemişgezek İlçe Başkanı Uğur Oğuz Köse'nin de eşlik ettiği Sercan Özaydın askeri törenle karşılandı.
Tören kıtasını selamlayan AK Parti İl Başkanı'nın fotoğrafları Çemişgezek Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Gelen tepkiler üzerine bir açıklamayapan Sercan Özaydın, kalekol komutanını beklemek için bir an durduğu esnada alınan bir görüntü olduğunu iddia etti.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek İlçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.
Son Dakika › Güncel › AK Partili il başkanı, ziyarette bulunduğu jandarma karakolunda askeri törenle karşılandı - Son Dakika