AK Partili il başkanı, ziyarette bulunduğu jandarma karakolunda askeri törenle karşılandı - Son Dakika
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AK Partili il başkanı, ziyarette bulunduğu jandarma karakolunda askeri törenle karşılandı

28.07.2022 09:43
AK Partili il başkanı, ziyarette bulunduğu jandarma karakolunda askeri törenle karşılandı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret eden AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın askeri törenle karşılandığı iddia edildi. Askerlerin, il başkanı önünde esas duruştaki fotoğrafları infial yaratırken, Özaydın kendisini "Kalekol komutanını beklemek için bir an durduğum esnada alınan bir görüntü" sözleriyle savundu. Öte yandan olayla ilgili açıklama yapan Tunceli Valiliği, konunun araştırılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile AK Parti Çemişgezek İlçe Başkanı Uğur Oğuz Köse'nin de eşlik ettiği Sercan Özaydın askeri törenle karşılandı.

AK Partili il başkanı, ziyarette bulunduğu jandarma karakolunda askeri törenle karşılandı

FOTOĞRAFLAR BELEDİYENİN HESAPLARINDAN PAYLAŞILDI

Tören kıtasını selamlayan AK Parti İl Başkanı'nın fotoğrafları Çemişgezek Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

AK Partili il başkanı, ziyarette bulunduğu jandarma karakolunda askeri törenle karşılandı

ÖZAYDIN: GÖRÜNTÜ BİR ANDA DURDUĞUM ESNADA ALINMIŞ

Gelen tepkiler üzerine bir açıklamayapan Sercan Özaydın, kalekol komutanını beklemek için bir an durduğu esnada alınan bir görüntü olduğunu iddia etti.

AK Partili il başkanı, ziyarette bulunduğu jandarma karakolunda askeri törenle karşılandı

VALİLİK: GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek İlçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.

AK Partili il başkanı, ziyarette bulunduğu jandarma karakolunda askeri törenle karşılandı
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AK Parti, Tunceli, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili il başkanı, ziyarette bulunduğu jandarma karakolunda askeri törenle karşılandı - Son Dakika
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