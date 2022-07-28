AK Partili il başkanı, ziyarette bulunduğu jandarma karakolunda askeri törenle karşılandı

AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile AK Parti Çemişgezek İlçe Başkanı Uğur Oğuz Köse'nin de eşlik ettiği Sercan Özaydın askeri törenle karşılandı.

FOTOĞRAFLAR BELEDİYENİN HESAPLARINDAN PAYLAŞILDI

Tören kıtasını selamlayan AK Parti İl Başkanı'nın fotoğrafları Çemişgezek Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

ÖZAYDIN: GÖRÜNTÜ BİR ANDA DURDUĞUM ESNADA ALINMIŞ

Gelen tepkiler üzerine bir açıklamayapan Sercan Özaydın, kalekol komutanını beklemek için bir an durduğu esnada alınan bir görüntü olduğunu iddia etti.

VALİLİK: GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek İlçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.