Son Dakika Haberleri: Tunceli'nin İlk At Binicilik Tesisi Kuruldu

Tunceli'nin İlk At Binicilik Tesisi Kuruldu

1 saat önce

Tunceli'de at binme sporunu yaygınlaşması amacıyla belediye tarafından şehrin ilk at binicilik tesisinin kurulduğu bildirildi.

Tunceli'nin İlk At Binicilik Tesisi Kuruldu, System.String[]
Tunceli'de at binme sporunu yaygınlaşması amacıyla belediye tarafından şehrin ilk at binicilik tesisinin kurulduğu bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, tesisin 15 Temmuz Şehitler Parkı yanındaki 2 bin metrekarelik alanda oluşturulduğu belirtilerek, tesiste manej alanı, kapalı alan, atlar için barınaklar ve bir deponun bulunduğu anlatıldı.

Tesisin şehrin ilk at binicilik tesisi olduğu anlatılan açıklamada, söz konusu yapının etrafının ahşap çit ve halatlarla çevrilerek zeminin zeminin atların dolaşımına uygun şekilde hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, şunları kaydetti:

"İlimizin en büyük eksiklerinden birisi böyle bir tesisti. At biniciliği bizim ata sporumuz. Vatandaşlarımızı binicilik sporuyla tanıştırmak, at sevgisini çocuklarımıza kazandırmak, binicilik sporunu canlandırmak ve turizme katkı sunmak için bu tesisi kurduk. Burada her yaştaki vatandaşlarımız özellikle hafta sonları aileleriyle hoş vakit geçirebilir. Tesis, çocuklarımız başta olmak üzere Tunceli'mize hayırlı olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:36 Kaynak: AA

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