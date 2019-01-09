Son Dakika Haberleri: Tunceli'nin İlk Golf Sahası İçin Protokol İmzalandı

Tunceli'nin İlk Golf Sahası İçin Protokol İmzalandı

26 dakika önce

Tunceli'nin ilk golf sahası için protokol imzalandı.

Tunceli'nin İlk Golf Sahası İçin Protokol İmzalandı, System.String[]
Tunceli'nin ilk golf sahası için protokol imzalandı.

Tunceli Belediyesi tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığına yapılan başvurunun uygun görülmesi üzerine Munzur Üniversitesi kampüsünde 20 bin metrekarelik alana golf sahası yapılması kararı alındı. Karar üzerine Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, sahanın yapımı için protokol imzaladı.

Munzur Üniversitesi kampüsüne yapılacak olan Tunceli'nin ilk golf sahasını, en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini belirten Vali Tuncay Sonel," Ülkemizin en önemli golf hocaları Tuncelili. İnşallah yapılacak olan bu golf sahasında yine başarılı birçok gencimiz çıkar. Ayrıca Projenin hayata geçirilmesiyle de ilk kez golf ile tanışmış olacak vatandaşlarımız. Şehrimize büyük prestij kazandıracak golf sahamız aynı zamanda turizmi de olumlu yönde etkileyecek"dedi.

Vali Sonel, destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Spor Toto Başkanlığına teşekkür etti. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Eskişehirspor ile 3-3 Berabere Kaldı Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekillerin Aylıklarından 5'er Bin TL Kesilecek İzmir'de Kadınları Muayene Eden Doktorun Çektiği Görüntüler, Rus Sitesinde Yayınlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:36:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'nin İlk Golf Sahası İçin Protokol İmzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]