Tunceli'nin İlk Golf Sahası İçin Protokol İmzalandı
26 dakika önce
Tunceli'nin ilk golf sahası için protokol imzalandı.
Tunceli
'nin ilk golf sahası için protokol imzalandı.
Tunceli Belediyesi tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığına yapılan başvurunun uygun görülmesi üzerine Munzur Üniversitesi
kampüsünde 20 bin metrekarelik alana golf sahası yapılması kararı alındı. Karar üzerine Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, sahanın yapımı için protokol imzaladı.
Munzur Üniversitesi kampüsüne yapılacak olan Tunceli'nin ilk golf sahasını, en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini belirten Vali Tuncay Sonel," Ülkemizin en önemli golf hocaları Tuncelili. İnşallah yapılacak olan bu golf sahasında yine başarılı birçok gencimiz çıkar. Ayrıca Projenin hayata geçirilmesiyle de ilk kez golf ile tanışmış olacak vatandaşlarımız. Şehrimize büyük prestij kazandıracak golf sahamız aynı zamanda turizmi de olumlu yönde etkileyecek"dedi.
Vali Sonel, destek veren Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ve Spor Toto Başkanlığına teşekkür etti. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:10 Kaynak: İHA
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