Son Dakika Haberleri: Tunceli'nin İlk Golf Sahası İçin Protokol

Tunceli'nin İlk Golf Sahası İçin Protokol

2 saat önce

TUNCELİ Belediyesi ile Spor Toto Teşkilatı tarafından Munzur Üniversitesi kampüsünde yapılması planlanan golf sahası için protokol imzalandı.

Tunceli'nin İlk Golf Sahası İçin Protokol, System.String[]
TUNCELİ Belediyesi ile Spor Toto Teşkilatı tarafından Munzur Üniversitesi kampüsünde yapılması planlanan golf sahası için protokol imzalandı.

Tunceli Belediyesi tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yapılan başvurunun uygun görülmesi üzerine Munzur Üniversitesi kampüsünde 20 bin metrekarelik alana golf sahası yapılması kararı alındı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyemin Bozgeyik, golf sahasının yapımı için protokol imzaladı. Ankara'da düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Sonel, golf sahasının en kısa sürede hizmete açılacağını ifade ederek, "Munzur üniversitemizin kampüsünde yapılacak olan Tunceli'nin ilk golf sahasını, en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin en önemli golf hocaları Tuncelili. İnşallah yapılacak olan bu golf sahasında yine başarılı birçok gencimiz çıkar. Ayrıca projenin hayata geçirilmesiyle de ilk kez golf ile tanışmış vatandaşlarımız olacak. Şehrimize büyük prestij kazandıracak golf sahamız aynı zamanda turizmi de olumlu yönde etkileyecek. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ayrıca Tunceli'ye gelerek golf sporuna destek veren Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz. Katkılarından dolayı Spor Toto Başkanlığımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

- Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:57 Kaynak: DHA

Tunceli, Güncel
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