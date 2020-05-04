Tunceli'nin istihdam atağı sürüyor, gençlere evlerinde iş imkanı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tunceli'nin istihdam atağı sürüyor, gençlere evlerinde iş imkanı - Son Dakika Ekonomi

Tunceli'nin istihdam atağı sürüyor, gençlere evlerinde iş imkanı

6 saat önce

İstihdamda son sıralardan ilk sıralara yerleşen Tunceli'de Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle başlatılan istihdam atağı virüs salgınından dolayı evde kalan gençlere iş imkanı sunularak devam ediyor.

Tunceli'nin istihdam atağı sürüyor, gençlere evlerinde iş imkanı, System.String[]

İstihdamda son sıralardan ilk sıralara yerleşen Tunceli'de Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle başlatılan istihdam atağı virüs salgınından dolayı evde kalan gençlere iş imkanı sunularak devam ediyor. Kentte kurulan çağrı merkezi için istihdam edilen gençler evlerinden çalışmaya başladı.


Korona virüs salgınının olduğu bu günlerde Tunceli'de gençlere evlerinde iş imkanı sağlandı. 3 bin 500'den fazla müşteri temsilcisiyle dünya devi markalara ve Türkiye'nin önde gelen kurumlarına çağrı merkezi hizmetleri ve teknoloji çözümleri sunan firma, Vali Tuncay Sonel'in girişimleri ile kentte 32 genci evlerinde işe başlattı. İstihdamda 3 yıl önce son sıralarda yer alan Tunceli, Vali Tuncay Sonel'in çalışmalarıyla kadın ve engelli istihdamında birinci sıraya yükselirken, genel istihdamda ilk beşin içerisinde yer aldığı bildirildi.


Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleri, kahraman güvenlik güçlerinin teröristle mücadeledeki başarılı operasyonları ile huzur şehri haline geldiğini belirten Vali Tuncay Sonel, "Huzur iklimi olunca istihdama yönelik projelerimizi de gerçekleştirmiş olduk. Açtığımız üç tekstil fabrikası ve bir çok işletme ile yüzlerce insanımıza iş ve AŞ vermiştik. Şimdi de OSB'de Osman Bakırcı iş adamımıza çağrı merkezi yaptırdık. Yetkilileri Tunceli'ye davet ederek onlarla görüştük. Organize Sanayi Bölgesinde hayırseverimiz Bakırcı tarafından yapılan tam donanımlı çağrı merkezimizi beğendiler. Orada 200 gencimiz işe başlayacağı vakitte korona virüs salgını ülkemizde de görülünce gençlerimize şu an evlerinde bu imkan sağlanmış oldu ve 32 gencimiz işe başladı. İnşallah bu 200 gencimize kadar çıkacak. Hayırlı olsun. Gençlerimizin mutluluğu bize yeter" dedi.


Vatandaşlara evde kal çağrısında bulunan Sonel, "Korona virüs tedbirlerini Tunceli olarak kararlı bir şekilde alınan tedbirleri uyguluyoruz. Evlerimizde kalalım. Sosyal mesafemize dikkat edelim. Korona virüs salgınının da üstesinden devletimiz ve milletimiz olarak beraberce geleceğiz inşallah" şeklinde konuştu.


Evlerinde çalışmaya başlayan gençlerde, kendilerine sunulan imkandan dolayı teşekkür etti. - TUNCELİ

Türkiye, Tunceli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 12:44 Kaynak: İHA


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