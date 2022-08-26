Tunceli'de ev ve odunluk yangında kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de ev ve odunluk yangında kül oldu

26.08.2022 19:26
Tunceli'de ev ve odunluk yangında kül oldu

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde 2 katlı bir evde ve odunlukta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde 2 katlı bir evde ve odunlukta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Evin birinci katı ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Mazgirt ilçe merkezine bağlı Elti Hatun Mahallesi'nde 2 katlı bir evin ilk katında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan ve içinde bir kaç ton odun bulunan odunluğa sıçradı. Alevleri fark eden ev sahibinin ihbarı ile olay yerine itfaiye, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve Munzur Arama Kurtarma Derneği(MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında evin birinci katı ve bitişiğindeki odunluk kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Mazgirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de ev ve odunluk yangında kül oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
17:42 Zafer Partisi lideri Özdağ'dan katıldığı cuma namazında hutbe okuyan imama Atatürk tepkisi: Rahmet okumayacak mıyız?
17:33 Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor
17:14 Şarkıcı Gülşen, tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvuruda bulundu
16:55 Antalya'da bir aile cep telefonuyla oynamaya dalan çocuklarını otobüste unuttu
16:47 İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuru! 18 yaşındaki genç sokak ortasında hayatını kaybetti
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
16:21 Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 19:26:32. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de ev ve odunluk yangında kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement