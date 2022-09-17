Tunceli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tunceli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

17.09.2022 23:58
Tunceli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçenin Elmalık uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler yaptıkları aramada, 300 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.Ç. ve D.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Mazgirt, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tunceli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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