Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçenin Elmalık uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler yaptıkları aramada, 300 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.Ç. ve D.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika