Tunceli'de uyuşturucu ve 321 kaçak elektronik ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de uyuşturucu ve 321 kaçak elektronik ürün ele geçirildi

08.08.2022 20:04
Tunceli'de uyuşturucu ve 321 kaçak elektronik ürün ele geçirildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bir miktar esrar, Hint keneviri ve 321 kaçak elektronik ürün ele geçirildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bir miktar esrar, Hint keneviri ve 321 kaçak elektronik ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Mazgirt'te belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

Polis evde yaptığı aramada bir miktar esrar ve Hint keneviri ele geçirdi.

Aynı ilçede, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda ise telefon satışı yapılan bir dükkanda 321 kaçak elektronik ürün ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Mazgirt, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de uyuşturucu ve 321 kaçak elektronik ürün ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tunceli'de uyuşturucu ve 321 kaçak elektronik ürün ele geçirildi - Son Dakika
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