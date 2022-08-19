Tunceli'de tarihi köprü ortaya çıktı, dere ıslah çalışması durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de tarihi köprü ortaya çıktı, dere ıslah çalışması durduruldu

19.08.2022 11:21
Tunceli'de tarihi köprü ortaya çıktı, dere ıslah çalışması durduruldu

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, dere ıslahı için yapılan kazıda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kemer köprü ortaya çıktı.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, dere ıslahı için yapılan kazıda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kemer köprü ortaya çıktı. Islah çalışması durdurulurken, köprü için tescil çalışması başlatıldı.

Mazgirt ilçesi girişindeki Elti Hatun Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri iş makinesiyle dere ıslah çalışması yaptığı sırada, tarihi kemer köprü ortaya çıktı. Ekipler, çalışmayı durdurup, durumu yetkililere bildirdi. Valiliğinin talimatıyla bölgeye güvenlik güçleri, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Tunceli Müzesi yetkilileri sevk edildi. Güvenlik güçleri, köprünün etrafını güvenlik şeridiyle kapattı, müze yetkilileri de tarihi köprünün tescillenmesi için çalışma başlattı. İlk incelemede köprünün, Osmanlı dönemine ait olabileceği değerlendirildi.

'TURİZME AÇILACAK'Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli, sel ve dere taşkınlarından korunmak için dere ıslah çalışması yapılırken, köprünün ortaya çıktığını belirterek, "İş makineleri burada çalışırken biz de işin başındaydık, inceleme yapıyorduk. İş makinesi sol taraftan kazı yapmaya başladı ve çıkan taşlardan biz durumu fark ettik, iş makinelerini durdurduk. Hemen valilik ve kaymakamlığa bilgi verdik. Yetkililer geldi, köprü korumaya alındı. Önümüzdeki hafta Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'nden ekipler gelecek. Buraya yönelik gerekli çalışmalarını yapacaklar. Çalışmalar tamamlandığında hem ilçemiz hem ilimiz hem de ülkemiz için bir tarihi değer olan köprü turizme açılacak. Mazgirt, tarihi itibarıyla yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip. Bunun gibi birçok eserimiz hala yer altında gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor" diye konuştu.Hıdır Ayboğa (77) da ilçede köprü olduğunu geçmişte duyduğunu belirterek, "Rivayete göre böyle bir köprü vardı ama yeri hiç bilinmiyordu. İlçenin en yaşlılarından biri benim ama nerede olduğunu hiç duymadım, sadece atalarımız böyle bir köprünün olduğunu söylüyordu. Bu ıslah çalışmasında merak ettiğim köprü ortaya çıktı. Sayın valimize, kaymakamımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

YORUMLAR
500
Tunceli'de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı Tunceli'de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı Tunceli'de dere ıslahı çalışması sırasında 'tarihi taş kemerli köprü' bulundu Tunceli'de dere ıslahı çalışması sırasında 'tarihi taş kemerli köprü' bulundu TUNCELİ'DE TARİHİ KÖPRÜ ORTAYA ÇIKTI, DERE ISLAH ÇALIŞMASI DURDURULDU TUNCELİ'DE TARİHİ KÖPRÜ ORTAYA ÇIKTI, DERE ISLAH ÇALIŞMASI DURDURULDU
Kaynak: DHA

Mazgirt, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de tarihi köprü ortaya çıktı, dere ıslah çalışması durduruldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:25 ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 17:12:31. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de tarihi köprü ortaya çıktı, dere ıslah çalışması durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement