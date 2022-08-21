Mazgirt'in Aydınlık köyü kırsalında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgar ve kuru otlar nedeniyle yangın kısa sürede yayıldı. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü , itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için yaptığı müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA

Mazgirt, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de örtü yangını - Son Dakika

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