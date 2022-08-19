Alandaki çalışmayı durduran ekipler, daha sonra durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tunceli Müzesi Müdürlüğüne bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) 93. Şube Müdürlüğü ekipleri, Elti Hatun Mahallesi'nde dere ıslahı ve onarım çalışması yaptıkları esnada tarihi bir köprüye rastladı.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Mazgirt, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de dere ıslahı çalışması sırasında 'tarihi taş kemerli köprü' bulundu - Son Dakika

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