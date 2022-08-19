Tunceli'de dere ıslahı çalışması sırasında "tarihi taş kemerli köprü" bulundu - Son Dakika
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Tunceli'de dere ıslahı çalışması sırasında "tarihi taş kemerli köprü" bulundu

19.08.2022 11:55

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yapılan dere ıslahı çalışmasında tarihi taş kemerli köprü ortaya çıktı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yapılan dere ıslahı çalışmasında tarihi taş kemerli köprü ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) 93. Şube Müdürlüğü ekipleri, Elti Hatun Mahallesi'nde dere ıslahı ve onarım çalışması yaptıkları esnada tarihi bir köprüye rastladı.

Alandaki çalışmayı durduran ekipler, daha sonra durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tunceli Müzesi Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden müze ekibi, yaptıkları incelemede köprünün 2. Dönem Anadolu Türk Beyliklerine ait dönemsel özellikler yansıttığını tespit etti.

Tarihi taş köprünün plan ve mimari özellikleri bakımından tescillenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Mazgirt, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de dere ıslahı çalışması sırasında 'tarihi taş kemerli köprü' bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de dere ıslahı çalışması sırasında "tarihi taş kemerli köprü" bulundu - Son Dakika
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