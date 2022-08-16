Yaban hayvanının ısırdığı inek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı - Son Dakika
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Yaban hayvanının ısırdığı inek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

16.08.2022 14:45
Yaban hayvanının ısırdığı inek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyü, yaban hayvanı ısırdıktan sonra ölen inek kuduz çıkınca karantinaya alındı.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyü, yaban hayvanı ısırdıktan sonra ölen inek kuduz çıkınca karantinaya alındı. Köye hayvan giriş ve çıkışları 6 ay süreyle yasaklandı.

Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyünde bir besiciye ait inek, yaban hayvanı tarafından ısırıldıktan sonra öldü. Durumun bildirildiği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden gelen ekipler, hayvandan alınan numuneyi test için Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderdi. Test sonuçlarında ineğin kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, köydeki bütün hayvanları aşıladı. 6 ay boyunca köye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.


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Tunceli'de kuduz paniği! Bir köyde karantina başlatıldı Tunceli'de kuduz paniği! Bir köyde karantina başlatıldı
Kaynak: DHA

Mazgirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaban hayvanının ısırdığı inek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaban hayvanının ısırdığı inek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı - Son Dakika
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