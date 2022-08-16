Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyünde bir besiciye ait inek, yaban hayvanı tarafından ısırıldıktan sonra öldü. Durumun bildirildiği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden gelen ekipler, hayvandan alınan numuneyi test için Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderdi. Test sonuçlarında ineğin kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, köydeki bütün hayvanları aşıladı. 6 ay boyunca köye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Kaynak: DHA

Mazgirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yaban hayvanının ısırdığı inek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı - Son Dakika

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