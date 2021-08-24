Tunceli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Nazımiye ilçesi Demirce ve Yiğitler köylerinin bulunduğu mevkide, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan örtü yangınının Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma, il ve ilçe belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Maalesef devam eden ve aralıklarla şiddetini artıran rüzgar zaman zaman alan içerisinde alevlenmelere sebebiyet vermekte, yoğun duman oluşturmaktadır. Bölgede oluşan yoğun duman ve rüzgara bağlı alevlenmeler vatandaşlarımız açısından risk oluşturmaktadır. Bu sebepledir ki görevli olmayan vatandaşlarımızın kaymakamlığımızın bilgisi haricinde alana girmemesi ve arkadaşlarımıza kolaylık göstermesi rica olunur. Söndürme çalışmalarında görev alan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimize, il ve ilçe itfaiye teşkilatlarımıza ve de jandarmamıza teşekkür ediyoruz" denildi. - TUNCELİ