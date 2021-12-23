Tunceli'nin "organik ürünleri" Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor - Son Dakika

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun öncülüğünde kurulan kooperatif bünyesinde köylülerce üretilen organik ürünler, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor.

Sarp dağların arasında kurulu kentte, son yıllarda devlet tarafından üreticilere verilen teşvikler ile özel olarak kurulan kooperatiflerle tarım ve hayvancılık faaliyetleri her geçen gün yaygınlaşıyor.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu öncülüğünde kurulan "Ovacık 94 Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" de çevre iller ve civar ilçelerdeki köylülerden alınan doğal ürünleri işleyerek iç piyasada satışa sunuyor.

Kentteki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) merkezi bulunan ve çok sayıda vatandaşa istihdam sağlayan kooperatifin, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Antalya, Eskişehir, Mersin, Tekirdağ, Hatay ve Aydın gibi illerde çok sayıda satış mağazası bulunuyor.

Türkiye'deki birçok tarım kooperatifiyle de dayanışma halinde çalışan Ovacık 94 Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'ya bir tır dolusu bal, bakliyat, çerez ve reçel gibi ürünler gönderildi.

Kooperatifte incelemelerde bulunan Maçoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kooperatifin Tunceli sınırlarında bir üretim alanı olduğunu ve bazı kadın kooperatifleriyle dayanışma halinde çalıştığını söyledi.

"Geçen yıl Avrupa'ya 2 tır, bu yıl ise bir tır ürün gönderdik"

Kooperatifler arasında ürün alışverişi yaptıklarını belirten Maçoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kolektiflerimiz var ve talep edilen ürünlerin listesi onların aracılığıyla bize geliyor. Bu ürünlerin bir bölümü Tunceli'den diğer bir bölümü ise İstanbul'daki diğer kooperatiflerle olan ilişkiler üzerinden Avrupa'ya gönderiliyor. Şu anda kooperatif bünyesinde ayva reçeli, bal, alıç reçeli, kuşburnu, pekmez, biber, leblebi, tam buğday unu, Arguvan bulguru, Ovacık doğal nohudu ve fasulyesi üretiliyor."

Maçoğlu, Avrupa'ya gönderilecek ürünlerin analiz ve bakanlık onayından geçtiğini dile getirerek, "Bugün gönderdiğimiz ürünler Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika ülkelerindeki alanlara dağıtılacak. Geçen yıl Avrupa'ya 2 tır, bu yıl ise bir tır ürün gönderdik. Önümüzdeki süreç içerisinde Avrupa'dan gelen talepler, eylülden itibaren bize liste olarak gelecek ve ona göre daha yoğun ürün göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Küresel iklim değişikliği ve kuraklıktan dolayı ürünlerin rekoltesinde düşüş yaşandığını anlatan Maçoğlu, şunları kaydetti:

"Tarladan tüketime kadar bütün alanlarda analiz ve denetimler gerçekleştiriyoruz. Kooperatifin en büyük özelliği de üretici ve tüketici arasındaki tefeci ve tüccarın çıkarılmasıdır. Şu anda çok büyük bir gelir söz konusu değil. Ancak cüzide olsa kazandığımız gelirle bir üreticiye tohum desteğinde bulunma, yeni makineler alıp üretim alanlarını genişletme ve öğrencilere burs olarak veriyoruz."