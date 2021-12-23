Üye Girişi
Tunceli'nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor - Son Dakika

Tunceli'nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor

23.12.2021 13:34
Tunceli'nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 7 yıl önce kurulan ve çoğunlukla kadınların çalıştığı kooperatifte üretilen organik ürünler, başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 7 yıl önce kurulan ve çoğunlukla kadınların çalıştığı kooperatifte üretilen organik ürünler, başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Ovacık Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan kooperatifte başta Tunceli olmak üzere çevre illerden köylülerin ürettiği organik nohut, kuru fasulye, bal, pekmez gibi 24 çeşit ürünün satışı gerçekleştirilyor. Organik ürünlere yurt dışından da talep gelmeye başladı. Tırlara yüklenen ürünler, başta Almanya olmak üzere bir çok ülkeye ihraç ediliyor. Ürünlerden edilen kazancın yüzde 35'i öğrencilere burs olarak verilirken kalanıyla da üreticini tohum ve makine ihtiyacı karşılanıyor.

'KURAKLIKTAN DOLAYI REKOLTEMİZ DÜŞTÜ'İhracata ilişkin konuşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, kuraklıktan dolayı rekoltenin düştüğünü söyledi. Maçoğlu, "Tunceli sınırları içerisindeki üretim, ilçelerdeki ve il dışındaki kadın kooperatifleri var. Bunların hepsini Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İspanya ve birçok ülkelerde kolektiflerimiz var. Onlar oradaki talepleri belirleyip liste hazırlanıyor ve bize gönderiliyor. Bir bölümü ilimizde bir kısmı da İstanbul'da olan kooperatiflerimiz üzerinden gidiyor. Ayva reçeli, bal, alıç reçeli, kuşburnu reçeli, pekmez, kurutulmuş biber, tam buğday un, Arguvan bulguru, Ovacık nohut ve fasulyesi var. Ürünlerin analizleri yapılıyor, bakanlık tarafından onaylandıktan sonra gümrük işleri tamamlanıyor ve Avrupa'ya gönderiliyor. Bugün Almanya, Hollanda ve Belçika'ya gönderim sağladık. Şu an bir tır gönderdik, dün de bir tırımız yola çıktı. Geçen yıl daha fazla göndermiştik. Bu yıl kuraklıktan dolayı sıkıntı yaşadık. Denetim yapıyoruz, bazı bölgelerde denetimden kaynaklı aksamalar meydana geldi. Şuanda bize talep çok fazla, kuraklıktan dolayı bu talebi tam anlamıyla karşılayamadık" dedi.'GELİRİMİZİN YÜZDE 35'İNİ ÖĞRENCİLERE BURS VERİYORUZ'İhracatta kazanılan gelirin yüzde 35'ini üniversite öğrencilerine burs vereceklerini söyleyen Maçoğlu, "Tarladan tüketime kadar bütün alanlarda önce denetim sonra analiz yapıyoruz. En büyük özelliği de üreticiyle tüketici arasındaki tüccarın çıkartılmasıdır. Şu anda çok büyük bir gelir söz konusu değil. Geliri üç bölüme ayırıyoruz. Üreticiyi tohum desteği vermek, yeni makineler almak ya da üretim alanlarını genişletmek, diğeri de hiç vazgeçmediğimiz ve çok önemli bulduğumuz öğrencilere burs vermektir" diye konuştu.'ÜRETTİKÇE DAHA GÜÇLÜYÜZ'Üretimin kadın eliyle güçlendiğini belirten kooperatif çalışanı Canan Bayoğlu, "Kooperatifimizdeki birçok ürün kadın eliyle hazırlanıyor. Reçellerimiz Hozat ilçesindeki kadınlar tarafından yapılıyor ve biz burada paketlemesini yapıyoruz. Kooperatifimizde yüzde 50 kadın çalışan kotası var. Kadının eline, emeğine ve sofrasına değiyoruz. 2,5 yıldır ben de burada görev alıyorum. Paketlerin hazırlanması, araçlara yüklenmesi ve evrak işlerinde kadın erkek birlikte çalışıyoruz. Biz kadınlar ürettikçe daha güçlüyüz" dedi.Kooperatifte görev alan gıda mühendisi Özgül Tosun da, ürünlerin tamimiyle organik olduğunu belirterek, "Tarlalardaki üreticilerle bilinçlendirme çalışmaları yürütüyorum ve denetlemeler yapıyorum. Tohumları tarlaya ektikten sonra suni gübre ve ilaç kullanmadan organik tarım yapmaya çalışıyoruz. Amacımız tüketicilere daha sağlıklı gıdalar ulaştırmak" ifadelerini kullandı.

Tunceli'nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor
Tunceli'nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor
Tunceli'nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor
Tunceli'nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor
Tunceli'nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor
Tunceli'nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor
Tunceli'nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor
Tunceli'nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor
Tunceli'nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor
Tunceli'nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor
Tunceli'nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor
Tunceli'nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor

Fatih Mehmet Maçoğlu, Almanya, Tunceli, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500
Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı         
13:33
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız         
13:17
Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı         
12:59
Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur seviyelerini paylaştı: Dolar 11,63, euro 13,18 Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur seviyelerini paylaştı: Dolar 11,63, euro 13,18         
12:46
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09

Son Dakika Haberleri
13:33 Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı
13:24 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 80 bin TL tazminata mahkum oldu
13:20 Kemal Kılıçdaroğlu: Baharı yaşıyorsunuz, daha zamları görmediniz
13:16 Bakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız
12:57 Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek
12:56 Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı
12:54 Mahallenin kleptoman kedisi Keith
12:40 La Casa De Papel'in yeni bölümleri İstanbul'da mı çekilecek? Peki İstanbul karakteri kim?
12:19 Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi
12:18 Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 13:41:38. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement