Son Dakika Haberleri: Tunceli'nin Ovacık ilçesi beyaza büründü
Son Dakika Güncel Tunceli'nin Ovacık ilçesi beyaza büründü - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesi beyaza büründü

6 saat önce

Kar yağışı sebebiyle üzeri karla kaplanan ağaçlar, araçlar ve evler Karda zorlukla yürüyen vatandaşlar Sokakta yiyecek bulmakta zorlanan köpekler Tunceli'nin Ovacık ilçesi beyaza büründü TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesi, havaların soğumasının ardından yağan karla beyaza büründü.

Kar yağışı sebebiyle üzeri karla kaplanan ağaçlar, araçlar ve evler

Karda zorlukla yürüyen vatandaşlar

Sokakta yiyecek bulmakta zorlanan köpekler Tunceli'nin Ovacık ilçesi beyaza büründü

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesi, havaların soğumasının ardından yağan karla beyaza büründü.

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak ve soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı sebebiyle ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları karla kaplandı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede, sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorlandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi beyaza büründü

Tunceli, Ovacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:57 Kaynak: AA
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