Tunceli'nin Ovacık ilçesi kara gömüldü - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kara gömüldü

18.01.2021 11:48

- Tunceli'nin Ovacık ilçesi kara gömüldü Kar yağışının 3 gündür etkili olduğu Tunceli'de 143 köy yolu ulaşıma kapanırken, Ovacık ilçesinde bazı bölgelerinde yer yer 1,5 metreye yaklaştığı bildirildi Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 143 köy yolu ulaşıma kapanırken,...

- Tunceli'nin Ovacık ilçesi kara gömüldü

Kar yağışının 3 gündür etkili olduğu Tunceli'de 143 köy yolu ulaşıma kapanırken, Ovacık ilçesinde bazı bölgelerinde yer yer 1,5 metreye yaklaştığı bildirildi

TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 143 köy yolu ulaşıma kapanırken, Kara gömülen Ovacık ilçesinde yer yer 1,5 metreye ulaşması nedeniyle hayat şartları zorlaştı.

Tunceli'de 3 gündür kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 11, Pülümür'de 40, Ovacık'ta 26, Nazımiye'de 21, Mazgirt'te 18, Hozat'ta 13, Pertek'te 10 ve Çemişgezek ilçesi'nde 4 olmak üzere toplam 143 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Pülümür arası geçici olarak trafiğe kapatılırken, Elazığ yolunda ise tedbirler alındı. Kent merkezinde ara ara karla karışık yağmurun etkili olduğu kentte ise başta Ovacık ilçesi olmak üzere Pülümür ve Hozat kara gömüldü. Ovacık İlçesi'nde kar kalınlığı yer yer bir buçuk metreyi ulaşması nedeniyle evlerin ilk kısımları ile bazı araçlar kardan neredeyse kayboldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile karayolları ekiplerinin çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürüttüğü ilçede yoğun kar yağışı vatandaşları da mutlu etti. Çatı, araç ve evlerinin önünde biriken karları temizleyen vatandaşlar, kuraklık yaşanacağı endişesi taşırken aniden bastıran kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını aktardı.

İlçeye gelenlerden Musa Oktay, "Yoğun bir kar yağışı var. Çekimlerimiz olacaktı maalesef yoğun kar yağışı yüzünden yapamadık. Ama bu manzarayı yaşamak da ayrıca güzel" dedi.

Bekledikleri kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Ali Hıdır Çelik, "Bol ve bereketli bir yağış oldu. Mutluyuz, sevinçliyiz. Köylerde yaşayanlar için sıkıntı olabilir. Kar fakir için sıkıntı zengin için zevktir" diye konuştu.

Ovacık İlçesi'nin su kaynaklarıyla kenti beslediğini dile getiren yöre sakinlerinden Hakan Garip, "Uzun süredir beklediğimiz kar nihayet yağdı. Tunceli'yi besleyen bölge Ovacık. Biraz geç yağdı. İnşallah daha fazla yağar. Kar yağışı beni çocukluğuma götürdü" şeklinde konuştu.

Kar yağışı olmamasının kendilerini korkuttuğunu anımsatan Ali Ekber Perktaş, "Kuraklık olacağını düşündük. Cuma gününden beri yağıyor. Bu da bizi mutlu etti. Ekiplerin yoğun kar yağışı alan ilçemize daha fazla odaklanmasını bekliyoruz. Böyle yaparlarsa insanlar yağış nedeniyle zor durumda kalmaz" ifadelerini kullandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kara gömüldü
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kara gömüldü
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kara gömüldü
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kara gömüldü

Pülümür, Tunceli, Ovacık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'nin Ovacık ilçesi kara gömüldü - Son Dakika


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