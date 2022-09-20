Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

20.09.2022 18:36
Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada, 250 fişek,10 pil, büyük tüp, çadır ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Sıgınak, jandarma ekiplerince kullanılamaz hale getirildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Tunceli, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi - Son Dakika

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