Sığınakta yapılan aramada, 250 fişek,10 pil, büyük tüp, çadır ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Tunceli, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi - Son Dakika

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