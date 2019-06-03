Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çatışma: 1 asker yaşamını yitirdi
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:53
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü üyelerine yönelik operasyon başlattı.
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