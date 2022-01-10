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Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı

10.01.2022 14:10

Tunceli'nin Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu Ovacık ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.

Tunceli'nin Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu Ovacık ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.

Her mevsim doğal güzellikleriyle öne çıkan 1500 rakımlı ilçede, aralıklarla etkili olan kar ve soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Tek katlı evlerin büyük oranda kara gömüldüğü ilçede, çok sayıda yerleşim yeri ve park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının yer yer 80 santimetreye ulaştığı ilçede, köylüler de hayvanlarının bakımını yapabilmek için meşakkatli bir çalışma yürütüyor.

Gün boyu hayvanlarıyla ilgilenen köylüler, kar altında kalan ot, yonca ve samanları çıkararak hayvanlarını besliyor.

Bazı besiciler de ahırdan dışarı çıkaramadıkları hayvanlarına çeşmelerden bidonlarla su taşıyor.

İlçedeki toprak evlerde yaşayan aileler de yoğun kar yağışının etkili olduğu zamanlarda damda zorlu mesai yapıyor.

Tahta ve plastikten yaptıkları küreklerle evlerin çatılarında kar temizliği yapan yöre sakinleri, bu sayede damların çökmesini ve evlerin içine su sızmasını engelliyor.

Kış koşullarının ağır geçtiği ilçede Karayolları, İl Özel İdaresi ve Ovacık Belediyesine bağlı ekipler de kapalı yolları açmak için özverili çalışmalarını sürdürüyor.

Yöre sakinlerinden Cem Kılınç, AA muhabirine, kar yağışının Ovacık için bereket olduğunu söyledi.

İlçede kar yağışının az olduğu yıllarda ise kuraklık yaşandığını belirten Kılınç, "Kar kalınlığı şu anda 80 santimetreye ulaştı. Ciddi yağması demekte 3-5 metreyi bulması demek. Genellikle ulaşım zorlukları oluyor. Çünkü kar aşırı çok yağdığı için iş makineleri bir yere kadar çalışabiliyorlar." dedi.

Sultan Sarıgül de ilçede etkili olan kar yağışının kendisini çok sevindirdiğini ve zaman zaman evlerin önünde ve damlarda biriken karları küremenin zor olduğunu dile getirdi.

Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı
Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı
Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı
Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı
Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı
Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı
Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı
Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı

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Tunceli, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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