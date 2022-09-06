Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

06.09.2022 12:42
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sıralarında Aşağıtorunoba köyü mevkisindeki ormanlık alanda örtü yangını çıktığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Örtü yangını, ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde yangın çevresi, iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yangının, ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, soğutma çalışmalarının da tamamlandığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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