Açıklamada, "Örtü yangınına ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde yangın çevresi, iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de yangın çıkan ormanlık bölgede güvenlik şeridi oluşturuldu - Son Dakika

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