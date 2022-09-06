Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yangın çıkan ormanlık bölgede, alevlerin geniş alana yayılmaması için iş makineleri desteğiyle güvenlik şeridi oluşturuldu.
Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sıralarında Aşağıtorunoba köyü mevkisinde yangın çıktığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Örtü yangınına ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde yangın çevresi, iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de yangın çıkan ormanlık bölgede güvenlik şeridi oluşturuldu - Son Dakika