Tunceli'de yangın çıkan ormanlık bölgede güvenlik şeridi oluşturuldu - Son Dakika
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Tunceli'de yangın çıkan ormanlık bölgede güvenlik şeridi oluşturuldu

06.09.2022 00:58
Tunceli'de yangın çıkan ormanlık bölgede güvenlik şeridi oluşturuldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yangın çıkan ormanlık bölgede, alevlerin geniş alana yayılmaması için iş makineleri desteğiyle güvenlik şeridi oluşturuldu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yangın çıkan ormanlık bölgede, alevlerin geniş alana yayılmaması için iş makineleri desteğiyle güvenlik şeridi oluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sıralarında Aşağıtorunoba köyü mevkisinde yangın çıktığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Örtü yangınına ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde yangın çevresi, iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Tunceli'deki yangına müdahale sürüyor Tunceli'deki yangına müdahale sürüyor Tunceli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Tunceli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: AA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de yangın çıkan ormanlık bölgede güvenlik şeridi oluşturuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tunceli'de yangın çıkan ormanlık bölgede güvenlik şeridi oluşturuldu - Son Dakika
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